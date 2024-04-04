Ночью 4 апреля российские оккупанты запустили по Харькову несколько волн "Шахедов" — согласно последним данным, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек были ранены.

Что известно об атаке России на Харьков 4 апреля

Как сообщают в ГСЧС, под удары российских дронов снова попали жилые дома мирных граждан.

Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов вспыхнули пожары.

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу, — сказано в заявлении ГСЧС. Поделиться

Впоследствии стало известно, что был ранен еще один спасатель. Также известно о повреждении трех единиц техники ГСЧС.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских ударов дронами еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Кроме того, он заявил о повреждении многоэтажки и домов частного сектора.

Утром мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что один из дронов попал в многоэтажку и повредил внешнюю стену.

По состоянию на 7 утра официально известно о 4 погибших и 12 пострадавших.

Атака российских дронов на Украину. Последние подробности

Ночью 4 апреля Воздушные силы ВСУ предупредили о группах вражеских "Шахедов", атакующих Украину по нескольким направлениям.

Внимание! Группа "Шахедов" с северо-востока, — было сказано в заявлении. Поделиться

В 00:54 ПС сообщили, что "Шахед" продолжают движение по юго-западному курсу от Харькова.

"Шахед с северо-запада курсом на Харьков". Поделиться