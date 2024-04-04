Масована атака РФ на Харків — зросла кількість жертв
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Масована атака РФ на Харків — зросла кількість жертв

ДСНС України
Масована атака РФ на Харків

Уночі 4 квітня російські окупанти запустили на Харків декілька хвиль "Шахедів" — згідно з останніми даними, загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей були поранені.

Що відомо про атаку Росії на Харків 4 квітня

Як повідомляють у ДСНС, під удари російських дронів знову потрапили житлові будинки мирних громадян.

Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів спалахнули пожежі.

Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню, — йдеться в заяві ДСНС.

Згодом також стало відомо, що був поранений ще один рятувальник. Також відомо про пошкодження трьох одиниць техніки ДСНС.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих ударів дронами ще щонайменше 10 людей отримали поранення.

Окрім того, він заявив про пошкодження багатоповерхівки та будинків приватного сектору.

Вранці мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що один з дронів потрапив у багатоповерхівку і пошкодив зовнішню стіну.

Станом на 7 ранку офіційно відомо про 4 загиблих і 12 постраждалих.

Атака російських дронів на Україну. Останні подробиці

Вночі 4 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили про групи ворожих "Шахедів", які атакують Україну з кількох напрямів.

"Увага! Група "Шахедів" з північного сходу", — йшлося в заяві.

О 00:54 ПС повідомили, що "Шахед" продовжують рух південно-західним курсом від Харкова.

"Шахед з північного заходу курсом на Харків".

Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.

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