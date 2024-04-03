АТЕШ узнал о проблемах российской армии с системами ПВО

Сейчас у российских окупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.
Что удалось обнаружить партизанам
Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов
Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.
Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.
Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.
Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.
Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму
Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".
В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.
Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.
Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).
Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.
Следует также отметить, что в районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.
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