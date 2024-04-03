АТЕШ узнал о проблемах российской армии с системами ПВО

Сейчас у российских окупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Что удалось обнаружить партизанам

Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов

Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.

Судя по всему, эта техника была изъята из старых запасов, а ракеты для этого зенитно-ракетного комплекса ухудшились при хранении на складах. Чаще всего они просто не могут поразить цель, даже если она обнаружена, — сообщают партизаны. Поделиться

Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.

Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.

Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.

Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.