Россия усиливает оборону Керченского моста системами ПВО — АТЕШ

Недалеко от Керченского моста оккупанты усиливают оборону системами ПВО. Также захватчики используют гражданские суда для военных нужд.

Что обнаружили партизаны во время разведки вблизи Керченского моста

АТЕШ сообщает, что партизаны зафиксировали опрокидывание средств ПВО для защиты моста от возможных воздушных атак со стороны Сил обороны Украины.

В частности, были обнаружены комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов, — говорится в сообщении. Поделиться

В то же время, партизанам удалось зафиксировать использование гражданских судов для транспортировки военного груза.

Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей ВМФ РФ, — говорится в сообщении. Поделиться

Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.