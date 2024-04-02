Росія посилює оборону Керченського мосту системами ППО — АТЕШ

Неподалік Керченського мосту окупанти посилюють оборону системами ППО. Також загарбники використовують цивільні судна для військових потреб.

Що виявили партизани під час розвідки поблизу Керченського мосту

АТЕШ повідомляє, що партизани зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту від можливих повітряних атак з боку Сил оборони України.

Зокрема, були виявлені комплекси С-300 і ЗРПК "Панцир-С1".

Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст — йдеться в повідомленні. Поширити

Водночас партизанам вдалось зафіксувати використання цивільних суден для транспортування військового вантажу.

Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Нагадаємо, 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.