Заседание Совета Украина-НАТО. Кулеба назвал главный месседж для союзников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что его главным месседжем на заседании Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД будут ЗРК Patriot.
Кулеба будет призывать предоставить Украине Patriot
Об этом Кулеба сказал во время общения журналистами вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.
Кулеба добавил, что "мы говорим о Patriot, ведь это единственная система, которая может сбивать баллистику. Украину в марте обстреляли 94 баллистическими ракетами".
Министр также упомянул об атаке россиян на Харьков ночью 4 апреля.
Сколько Patriot нужно Украине
Накануне Кулеба сказал, что Украине нужно около пяти-семи систем Patriot. Это минимальное количество.
Министр отметил, что в арсеналах союзников более 100 систем Patriot.
Ранее президент Зеленский заявлял, что 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot "кардинально изменили ситуацию" в войне.
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