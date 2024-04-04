Заседание Совета Украина-НАТО. Кулеба назвал главный месседж для союзников
Категория
Политика
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Заседание Совета Украина-НАТО. Кулеба назвал главный месседж для союзников

Дмитрий Кулеба
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что его главным месседжем на заседании Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД будут ЗРК Patriot.

Кулеба будет призывать предоставить Украине Patriot

Об этом Кулеба сказал во время общения журналистами вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Не хочу портить празднование дня рождения (НАТО — Ред.), но мой основной месседж сегодня — Patriot. Ибо спасение украинских жизней, городов и экономики зависит от надежности Patriot.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Кулеба добавил, что "мы говорим о Patriot, ведь это единственная система, которая может сбивать баллистику. Украину в марте обстреляли 94 баллистическими ракетами".

Но предоставление Patriot зависит от союзников. У них их достаточно. Поэтому это сегодня будет моим главным фокусом, и я с нетерпением ожидаю дискуссии, которую буду иметь с союзниками, — подчеркнул дипломат.

Министр также упомянул об атаке россиян на Харьков ночью 4 апреля.

Только сегодня десятки дронов были направлены против города Харькова, четыре человека погибли. Эти атаки осуществляются наиболее звериным способом. Вторая волна дронов последовала за первой и убила прибывших на место спасателей, чтобы спасти жертв первого удара.

Сколько Patriot нужно Украине

Накануне Кулеба сказал, что Украине нужно около пяти-семи систем Patriot. Это минимальное количество.

Партнеры предоставили нам свои разные системы ПВО, мы это ценим, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны.

Министр отметил, что в арсеналах союзников более 100 систем Patriot.

Ранее президент Зеленский заявлял, что 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot "кардинально изменили ситуацию" в войне.

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