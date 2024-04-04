Засідання Ради Україна-НАТО. Кулеба назвав головний меседж для союзників
Категорія
Політика
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Засідання Ради Україна-НАТО. Кулеба назвав головний меседж для союзників

Дмитро Кулеба
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що його головним меседжем на засіданні Ради України-НАТО на рівні голів МЗС будуть ЗРК Patriot.

Кулеба буде закликати надати Україні Patriot

Про це Кулеба сказав під час спілкування журналістами разом з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

Не хочу псувати святкування дня народження (НАТО — Ред.), але мій основний меседж сьогодні — Patriot. Бо порятунок українських життів, міст й економіки залежить від надійності Patriot.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України

Кулеба додав, що "ми говоримо про Patriot, адже це єдина система, яка може збивати балістику. Україну в березні обстріляли 94 балістичними ракетами".

Але надання Patriot залежить від союзників. У них їх удосталь. Тож, це сьогодні буде моїм головним фокусом, і я з нетерпінням очікую на дискусію, яку матиму із союзниками, — підкреслив дипломат.

Міністр також згадав про атаку росіян на Харків вночі 4 квітня.

Лише сьогодні десятки дронів були спрямовані проти міста Харків, чотири людини загинули. Ці атаки здійснюються у найбільш звірячий спосіб. Друга хвиля дронів послідувала за першою та вбила рятувальників, які прибули на місце, щоб врятувати жертв першого удару.

Скільки Patriot потрібно Україні

Напередодні Кулеба сказав, що Україні потрібно приблизно п'яти-семи систем Patriot. Це мінімальна кількість.

Партнери надали нам свої різні системи ППО, ми це цінуємо, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни.

Міністр зазначив, що в арсеналах союзників є понад 100 систем Patriot.

Раніше президент Зеленський заявляв, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

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