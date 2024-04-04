Засідання Ради Україна-НАТО. Кулеба назвав головний меседж для союзників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що його головним меседжем на засіданні Ради України-НАТО на рівні голів МЗС будуть ЗРК Patriot.
Кулеба буде закликати надати Україні Patriot
Про це Кулеба сказав під час спілкування журналістами разом з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.
Кулеба додав, що "ми говоримо про Patriot, адже це єдина система, яка може збивати балістику. Україну в березні обстріляли 94 балістичними ракетами".
Міністр також згадав про атаку росіян на Харків вночі 4 квітня.
Скільки Patriot потрібно Україні
Напередодні Кулеба сказав, що Україні потрібно приблизно п'яти-семи систем Patriot. Це мінімальна кількість.
Міністр зазначив, що в арсеналах союзників є понад 100 систем Patriot.
Раніше президент Зеленський заявляв, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.
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