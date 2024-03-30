Немецкий концерн MBDA возобновит производство Taurus и ракет к Patriot

Производство Taurus возобновится: что известно

О запуске нового производства ракет Taurus думают в немецком концерне MBDA.

Об этом объявил глава концерна Томас Готтшильд в интервью Augsburger Allgemeine.

Производственная линия для Taurus, тестовое оборудование и соответствующие магазины остались. Мы могли бы начать производство Taurus в любое время. Но для этого нам нужен новый заказ на это оружие. Поделиться

По его словам, со стороны правительства есть "многие сигналы", но нужны контракты. Готтшильд заявил, что концерн "имеет уверенность, что эти контракты будут заключены.

Немедленно начать производство невозможно, поскольку многим поставщикам придется наращивать производство. Он также отметил, что военная промышленность нуждается в базовой нагрузке в производстве, чтобы быть в состоянии поддерживать производство оружия.

Тогда в чрезвычайных ситуациях, как сейчас, мы сможем очень быстро увеличить производство.

В то же время, он не стал комментировать, будет ли поставлять Германия ракеты Taurus Украине, заметив, что это политическое решение.

В то же время, он выразил уверенность, что такие ракеты с дальностью полета более 500 км нужны Украине для борьбы с логистическими цепочками врага и поражения стратегических целей. Поделиться

Готтшильд также сообщил о планах производить ракеты для ЗРК Patriot. По его словам, несколько стран по инициативе Германии объединили усилия по этому направлению. MBDA заключила контракт с американской компанией Raytheon через совместное предприятие на производство до 1000 ракет в Шробенхаузен, Бавария. Договор рассчитан на 10 лет. Первые ракеты будут поставлены в течение трех лет.

Учитывая ход войны в Украине, мы поймем, что нам нужны и высокие технологии, и масштабность, особенно когда речь идет о боеприпасах.

Получит ли Украина Taurus?

Официальный Киев давно подал запрос Германии о ракетах Taurus, однако Бундестаг медлит с оказанием дальнобойного оружия. Дискуссии об этих ракетах украинцы слышат не первый месяц.

На днях глава МИД Польши Радислав Сикорский акцентировал, что ВСУ бы серьезно помогли Taurus. Эта ракета может стрелять на 500 км и будет оказывать "значительное влияние на способность Украины защитить себя", говорил чиновник.

В то же время Сикорский упрекнул Германию в нерешительности. Он полагает, что страна не должна долго думать, ведь Taurus способны отодвинуть РФ далеко от линии фронта.