В Германии «раздражены» призывами дать Украине Taurus — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Германии «раздраженные комментарии» после призывов предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Что известно о реакции Германии на призывы передать Украине Taurus
Министра спросили о поставках немецких ракет, на что он ответил:
На фоне последних масштабных воздушных атак России Кулеба призвал западных союзников передать больше систем ПВО.
Он также рассказал, что украинские войска теряют позиции на фронте из-за массового использования россией авиационных управляемых бомб: Они просто падают вам на голову и разрушают все. Вот так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это — сбивать самолеты с бомбами. Нам нужны системы ПВО на передовой.
Скандал вокруг Taurus набирает обороты.
Недавно стало известно, что обсуждение в немецком Бундестаге по поводу потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием по выдаче тайны против участников встречи.
Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online.
Речь идет о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Бройера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.
Как известно, немецкий канцлер публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus — от нежелания эскалации и вовлечения в войну с Россией до опасений, что ракетами ударят где-то по Москве.
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