В Германии «раздражены» призывами дать Украине Taurus — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Германии «раздраженные комментарии» после призывов предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Что известно о реакции Германии на призывы передать Украине Taurus

Министра спросили о поставках немецких ракет, на что он ответил:

Слушайте, я устал на это отвечать. Простите. Можете меня процитировать, я не против. Но всякий раз, когда я отвечаю на вопросы, получаю раздраженный ответ из Берлина. Оставьте это им. Они поставили себя в такую ситуацию. Пусть они отыщут выход. Поделиться

На фоне последних масштабных воздушных атак России Кулеба призвал западных союзников передать больше систем ПВО.

Дайте нам этих чертовых Patriot, — требует он. Поделиться

Если бы у нас было достаточно систем ПВО, а именно Patriot, мы смогли бы оградить не только жизнь нашего народа, но и нашу экономику от разрушения, добавил глава МИД. Поделиться

Он также рассказал, что украинские войска теряют позиции на фронте из-за массового использования россией авиационных управляемых бомб: Они просто падают вам на голову и разрушают все. Вот так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это — сбивать самолеты с бомбами. Нам нужны системы ПВО на передовой.

Скандал вокруг Taurus набирает обороты.

Недавно стало известно, что обсуждение в немецком Бундестаге по поводу потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием по выдаче тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online.

Речь идет о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Бройера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Как известно, немецкий канцлер публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus — от нежелания эскалации и вовлечения в войну с Россией до опасений, что ракетами ударят где-то по Москве.