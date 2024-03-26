У Німеччині «роздратовані» закликами дати Україні Taurus — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини «роздратовані коментарі» після закликів надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Що відомо про реакцію Німеччини на заклики передати Україні Taurus

Міністра запитали щодо поставок німецьких ракет, на що він відповів:

Послухайте, я втомився на це відповідати. Вибачте. Можете мене процитувати, я не проти. Але щоразу, коли я відповідаю на запитання, одержую роздратовану відповідь із Берліна. Залишіть це їм. Вони поставили себе у таку ситуацію. Нехай вони знайдуть вихід. Поширити

На тлі останніх масштабних повітряних атак Росії Кулеба закликав західних союзників передати більше систем ППО.

Дайте нам цих чортових Patriot, — вимагає він. Поширити

Якби у нас було достатньо систем ППО, а саме Patriot, ми змогли б захистити не тільки життя нашого народу, а й нашу економіку від руйнування, — додав глава МЗС. Поширити

Він також розповів, що українські війська втрачають позиції на фронті через масове використання росією авіаційних керованих бомб: Вони просто падають вам на голову та руйнують усе. Ось так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому — збивати літаки з бомбами. Нам потрібні системи ППО на передовій.

Скандал навколо Taurus набирає обертів

Нещодавно стало відомо, що обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online.

Йдеться про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Як відомо, німецький канцлер публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus — від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.