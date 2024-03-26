У Німеччині «роздратовані» закликами дати Україні Taurus — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини «роздратовані коментарі» після закликів надати Україні далекобійні ракети Taurus.
Що відомо про реакцію Німеччини на заклики передати Україні Taurus
Міністра запитали щодо поставок німецьких ракет, на що він відповів:
На тлі останніх масштабних повітряних атак Росії Кулеба закликав західних союзників передати більше систем ППО.
Він також розповів, що українські війська втрачають позиції на фронті через масове використання росією авіаційних керованих бомб: Вони просто падають вам на голову та руйнують усе. Ось так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому — збивати літаки з бомбами. Нам потрібні системи ППО на передовій.
Скандал навколо Taurus набирає обертів
Нещодавно стало відомо, що обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.
Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online.
Йдеться про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.
Як відомо, німецький канцлер публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus — від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.
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