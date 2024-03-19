Міністр оборони Німеччини зробив заяву щодо надання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні не можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.
Що сказав Пісторіус щодо надання Україні ракет Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона — ось справді нагальні питання.
При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.
Taurus для України — що відомо
Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Проте Берлін відмовляється від передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти — він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.
Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.
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