Міністр оборони Німеччини зробив заяву щодо надання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні не можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Що сказав Пісторіус щодо надання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона — ось справді нагальні питання.

Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини Борис

При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.

Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша, — наголосив міністр оборони. Поширити

Taurus для України — що відомо

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проте Берлін відмовляється від передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти — він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.