Министр обороны Германии сделал заявление о предоставлении Украине ракет Taurus
Категория
Украина
Дата публикации

Министр обороны Германии сделал заявление о предоставлении Украине ракет Taurus

писториус
Читати українською
Источник:  Tagesschau

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.

Что сказал Писториус о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона — вот действительно неотложные вопросы.

Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, часть этой какофонии. Каждый пробует заявить о для себя своим поведением, сыграть в свою игру.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис

При этом он также предостерег от ущерба в прениях по поводу Taurus.

Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого желает. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях более важна, — подчеркнул министр обороны.

Taurus для Украины — что известно

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против — он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания готова помочь Германии в поставке Украине ракет Taurus
Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине
Олаф Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Бербок пытается уговорить Шольца о передаче Taurus Украине
Анналена Бербок

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?