Министр обороны Германии сделал заявление о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.

Что сказал Писториус о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона — вот действительно неотложные вопросы.

Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, часть этой какофонии. Каждый пробует заявить о для себя своим поведением, сыграть в свою игру. Борис Писториус Министр обороны Германии Борис

При этом он также предостерег от ущерба в прениях по поводу Taurus.

Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого желает. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях более важна, — подчеркнул министр обороны. Поделиться

Taurus для Украины — что известно

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против — он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.