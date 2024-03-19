Министр обороны Германии сделал заявление о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.
Что сказал Писториус о предоставлении Украине ракет Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона — вот действительно неотложные вопросы.
При этом он также предостерег от ущерба в прениях по поводу Taurus.
Taurus для Украины — что известно
Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против — он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.
Также Шольц заявлял, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.
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