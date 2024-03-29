Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в ответ противникам идеи предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин в это время не сидит сложа руки.

Хабек призывает правительство Германии одобрить поставки Украине ракет Taurus

Министр отметил, что правящая парламентская коалиция Германии должна прекратить споры по поводу помощи Украине.

По его словам, каждый, кто ставит под угрозу мировую безопасность, не отличается от Путина.

Мы не должны подозревать друг друга в том, что ставим под угрозу мир. Тот, кто ставит мир под угрозу, это Путин... Погибшие в этой войне — эти погибшие на руках Путина. Никто не должен наживаться на этой ситуации, и мы не должны винить друг друга в этом желании,— подчеркнул Хабек. Поделиться

Он отметил, что цель кремлевского диктатора — не только захват Украины, но и дестабилизация системы либеральной демократии в мире.

Хабэк призвал увеличить финансирование производства боеприпасов.

Для того чтобы производить очень большие объемы, необходимо было с самого начала дать гарантии закупок на десять лет, которые затем также должны были быть включены в государственное финансовое планирование. Этого не произошло, — объяснил немецкий министр причину проблем западных стран с боеприпасами. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время Германия находится не только перед лицом внешней угрозы.

Социальные реформы также необходимы для удержания позиции общества.

В этом контексте чиновник подверг критике идею сократить социальные расходы, чтобы добиться необходимого увеличения расходов на оборону.

Что говорят представители немецкой оппозиции

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил о якобы росте угрозы поражения Украине в развязанной Россией преступной войне.

Он также подчеркнул, что России не удалось добиться поставленных целей в войне.

Но Россия переориентировала всю свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, значительно превышающих его текущие потребности. Это означает, что Россия массово перевооружается гораздо больше, чем используется в войне против Украины, — предупреждает Мерц. Поделиться

Мерц особо отметил важность возможной поставки крылатых ракет Taurus для Украины.