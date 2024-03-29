Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в ответ противникам идеи предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин в это время не сидит сложа руки.
Хабек призывает правительство Германии одобрить поставки Украине ракет Taurus
Министр отметил, что правящая парламентская коалиция Германии должна прекратить споры по поводу помощи Украине.
По его словам, каждый, кто ставит под угрозу мировую безопасность, не отличается от Путина.
Он отметил, что цель кремлевского диктатора — не только захват Украины, но и дестабилизация системы либеральной демократии в мире.
Хабэк призвал увеличить финансирование производства боеприпасов.
Он отметил, что в настоящее время Германия находится не только перед лицом внешней угрозы.
Социальные реформы также необходимы для удержания позиции общества.
В этом контексте чиновник подверг критике идею сократить социальные расходы, чтобы добиться необходимого увеличения расходов на оборону.
Что говорят представители немецкой оппозиции
Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил о якобы росте угрозы поражения Украине в развязанной Россией преступной войне.
Он также подчеркнул, что России не удалось добиться поставленных целей в войне.
Мерц особо отметил важность возможной поставки крылатых ракет Taurus для Украины.
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