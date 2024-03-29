Німецькі політики жорстко критикують рішення Шольца не надавати Україні Taurus
Категорія
Політика
Дата публікації

Німецькі політики жорстко критикують рішення Шольца не надавати Україні Taurus

Бундестаг
Джерело:  Frankfurter Allgemeine

Глава Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек у відповідь противникам ідеї надання Україні далекобійних ракет Taurus зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін у цей час не сидить склавши руки. 

Хабек закликає уряд Німеччини схвалити поставки Україні ракет Taurus

Міністр зазначив, що правляча парламентська коаліція Німеччини має припинити суперечки стосовно допомоги Україні.

За його словами, кожен, хто ставить під загрозу світову безпеку, не відрізняється від Путіна.

Ми не повинні підозрювати один одного в тому, що ставимо під загрозу мир. Той, хто ставить світ під загрозу, — це Путін... Загиблі в цій війні — ці загиблі на руках Путіна. Ніхто не повинен наживатися на цій ситуації, і ми не повинні звинувачувати один одного в цьому бажанні, — підкреслив Хабек.

Він зазначив, що метою кремлівського диктатора є не тільки захоплення України, а й дестабілізація системи ліберальної демократії у світі.

Хабек закликав збільшити фінансування виробництва боєприпасів.

Для того, щоб виробляти дуже великі обсяги, необхідно було від самого початку дати гарантії закупівель на десять років, які потім також мали бути включені в державне фінансове планування. Цього не сталося, — пояснив німецький міністр причини проблем західних країн із боєприпасами.

Він зазначив, що наразі Німеччина знаходиться не лише перед обличчям зовнішньої загрози.

Соціальні реформи також необхідні для утримання позиції суспільства.

У цьому контексті чиновник розкритикував ідею скоротити соціальні витрати, щоб домогтися необхідного збільшення витрат на оборону.

Що кажуть представники німецької опозиції

Глава найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив про нібито зростання загрози поразки Україні у розв’язаній Росією злочинній війні.

Він також підкреслив, що Росії не вдалось досягти поставлених цілей у війні.

Але Росія переорієнтувала всю свою економіку на військові рейки і виробляє зброю і боєприпаси в обсягах, що значно перевищують її поточні потреби. Це означає, що Росія масово переозброюється, набагато більше, ніж використовується у війні проти України, — попереджає Мерц.

Мерц окремо наголосив на важливості можливої поставки крилатих ракет Taurus для України.

Крилаті ракети Taurus не є диво-зброєю. Але за допомогою них Україна могла б завдати сильного удару по лініях постачання російської армії, — підкреслив німецький політик.

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