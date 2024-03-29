Глава Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек у відповідь противникам ідеї надання Україні далекобійних ракет Taurus зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін у цей час не сидить склавши руки.
Хабек закликає уряд Німеччини схвалити поставки Україні ракет Taurus
Міністр зазначив, що правляча парламентська коаліція Німеччини має припинити суперечки стосовно допомоги Україні.
За його словами, кожен, хто ставить під загрозу світову безпеку, не відрізняється від Путіна.
Він зазначив, що метою кремлівського диктатора є не тільки захоплення України, а й дестабілізація системи ліберальної демократії у світі.
Хабек закликав збільшити фінансування виробництва боєприпасів.
Він зазначив, що наразі Німеччина знаходиться не лише перед обличчям зовнішньої загрози.
Соціальні реформи також необхідні для утримання позиції суспільства.
У цьому контексті чиновник розкритикував ідею скоротити соціальні витрати, щоб домогтися необхідного збільшення витрат на оборону.
Що кажуть представники німецької опозиції
Глава найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив про нібито зростання загрози поразки Україні у розв’язаній Росією злочинній війні.
Він також підкреслив, що Росії не вдалось досягти поставлених цілей у війні.
Мерц окремо наголосив на важливості можливої поставки крилатих ракет Taurus для України.
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