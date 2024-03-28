Німеччина надала Україні великий пакет військової допомоги. Що туди увійшло

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку відправилася до України. У новий пакет ввійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди 155 мм калібру, безпілотники, евакуаційні машини та інше.
Що увійшло до нового пакету Україні від Німеччини
Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.
Що ще отримають ЗСУ:
боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
5 засобів постановки перешкод проти дронів;
180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення безпілотників;
6 машин розмінування WISENT 1;
2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;
1 БРЕМ DACHS;
9 мінних тралів;
1 система спостереження SATCOM;
330 інфрачервоних камер;
3 автомобілі для охорони кордону;
6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.
Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.
Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:
20 БМП Marder;
1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
ракети до ЗРК Patriot;
70 інфрачервоних камер.
Військова допомога від Німеччини
У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.
Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро.
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