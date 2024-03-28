Німеччина надала Україні великий пакет військової допомоги. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина надала Україні великий пакет військової допомоги. Що туди увійшло

танк
Джерело:  Уряд Німеччини

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку відправилася до України. У новий пакет ввійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди 155 мм калібру, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Що увійшло до нового пакету Україні від Німеччини

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

  • боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

  • 5 засобів постановки перешкод проти дронів;

  • 180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення безпілотників;

  • 6 машин розмінування WISENT 1;

  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

  • 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • 1 БРЕМ DACHS;

  • 9 мінних тралів;

  • 1 система спостереження SATCOM;

  • 330 інфрачервоних камер;

  • 3 автомобілі для охорони кордону;

  • 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

  • 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

  • 20 БМП Marder;

  • 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;

  • ракети до ЗРК Patriot;

  • 70 інфрачервоних камер.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро.

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