Німеччина надала Україні великий пакет військової допомоги. Що туди увійшло

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку відправилася до України. У новий пакет ввійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди 155 мм калібру, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Що увійшло до нового пакету Україні від Німеччини

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

20 БМП Marder;

1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;

ракети до ЗРК Patriot;

70 інфрачервоних камер.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро.