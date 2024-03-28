Германия предоставила Украине большой пакет военной помощи. Что туда вошло

Правительство Германии 28 марта обновило перечень военной помощи, отправившейся в Украину. В новый пакет вошли боеприпасы для танков Leopard 2 А6, снаряды 155 мм калибра, беспилотники, эвакуационные машины.
Что вошло в новый пакет Украины от Германии
Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.
Что еще получат ВСУ:
боеприпасы для Leopard 2 A6;
18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
5 средств постановки препятствий против дронов;
180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;
6 машин разминирования WISENT 1;
2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
1 БРЕМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
1 БРЕМ DACHS;
9 минных тралей;
1 система наблюдения SATCOM;
330 инфракрасных камер;
3 автомобиля для охраны границы;
6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийных электрогенератора.
Правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:
20 БМП Marder;
1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в качестве командирской машины;
ракеты к ЗРК Patriot;
70 инфракрасных камер.
Военная помощь от Германии
В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.
Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн. евро.
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