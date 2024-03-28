Германия предоставила Украине большой пакет военной помощи. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия предоставила Украине большой пакет военной помощи. Что туда вошло

германия
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Источник:  Правительство Германии

Правительство Германии 28 марта обновило перечень военной помощи, отправившейся в Украину. В новый пакет вошли боеприпасы для танков Leopard 2 А6, снаряды 155 мм калибра, беспилотники, эвакуационные машины.

Что вошло в новый пакет Украины от Германии

Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.

Что еще получат ВСУ:

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;

  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;

  • 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

  • 5 средств постановки препятствий против дронов;

  • 180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения беспилотников;

  • 6 машин разминирования WISENT 1;

  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

  • 1 БРЕМ Bergepanzer 2 с запасными частями;

  • 1 БРЕМ DACHS;

  • 9 минных тралей;

  • 1 система наблюдения SATCOM;

  • 330 инфракрасных камер;

  • 3 автомобиля для охраны границы;

  • 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

  • 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийных электрогенератора.

Правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:

  • 20 БМП Marder;

  • 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в качестве командирской машины;

  • ракеты к ЗРК Patriot;

  • 70 инфракрасных камер.

Военная помощь от Германии

В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.

А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн. евро.

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