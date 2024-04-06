Зеленский озвучил количество систем ПВО Patriot для закрытия неба над Украиной

Украина должна получить 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть свое небо от российских ракетных обстрелов.

Зеленский назвал количество Patriot, необходимых Украине

Острой проблемой для Украины является закрытие неба от ракетных обстрелов страны-агрессорки России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью.

Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы. Владимир Зеленский Президент Украины

Также, по его словам, Украине подойдут и аналоги Patriot. Несмотря на то, что их достаточно мало, они работают.

Зеленский отметил, что результаты работы ПВО в Украине впечатляющие, и выглядит что систем действительно большое количество. Однако это не так.

Поэтому, чтобы закрыть полностью наше государство, даже те регионы, куда не прилетает, нам нужно 25 систем Patriot.

ПВО Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стране нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни. Поделиться

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.