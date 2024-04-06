Зеленський озвучив кількість систем ППО Patriot для закриття неба над Україною — відео

Україна має отримати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити своє небо від російських ракетних обстрілів.
Зеленський назвав кількість Patriot, необхідних Україні
Найгострішою проблемою для України є закриття неба від ракетних обстрілів країни-агресорки Росії.
Про це розповів президент України Володимир Зеленськийу своєму інтерв'ю.
Також за його словами, Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість — вони працюють.
Зеленський зауважив, що результати роботи ППО в Україні вражаючі, і виглядає що систем насправді велика кількість. Однак це не так.
Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає, то нам потрібно 25 систем Patriot.
ППО Patriot для України
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.
Глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.
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