Зеленський озвучив кількість систем ППО Patriot для закриття неба над Україною — відео

Україна має отримати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити своє небо від російських ракетних обстрілів.

Зеленський назвав кількість Patriot, необхідних Україні

Найгострішою проблемою для України є закриття неба від ракетних обстрілів країни-агресорки Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленськийу своєму інтерв'ю.

Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи. Володимир Зеленський Президент України

Також за його словами, Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість — вони працюють.

Зеленський зауважив, що результати роботи ППО в Україні вражаючі, і виглядає що систем насправді велика кількість. Однак це не так.

Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає, то нам потрібно 25 систем Patriot.

ППО Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що країні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя. Поширити

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.