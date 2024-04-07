Що заважає партнерам передати Україні додаткові ППО Patriot

Мусієнко підкреслив, що по всьому світу цілком реально зібрати 25 ППО Patriot для України, оскільки на озброєнні США таких систем 88, ще близько 30 — в Японії. Вони також є у Німеччини та Нідерландів.

У Німеччині є, але канцлер німецький каже, що треба все-одно їх пошукати, наприклад у Саудівській Аравії чи в Йорданії, де вони є. Я скажу, що Німеччина могла б і надати. Тобто ці системи в світі є. Це реальна цифра. Абсолютно реальна і добре скоригована. Пам'ятаєте, дещо раніше озвучувалося 50. І я тоді казав, що так, 50 було б дуже добре, але це дещо нереалістична цифра... Можливо через років 10, треба говорити відверто. А ці 25 — це реально, — пояснює аналітик. Поширити

Він також підкреслив, що мова йде не про одну батарею на одиницю.

А це у кожній від 6 до 8 пускових установок. Ви розумієте, що це насправді велика кількість. І вона дійсно б перекрила, — зазначає Мусієнко. Поширити

Чому західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові Patriot

На його думку, однією з причин, через які західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові ППО Patriot, є збиття за допомогою цих систем літаків злочинної армії РФ.

Я думаю, що це одна з причин. Але це причина більш глобальніша. Тоді треба задавати питання: як хоче Захід нам допомогти перемогти Росію і щоб наші цілі зійшлися. Тобто, розгромом російських військ і зменшенням їхніх можливостей, — підкреслив Мусієнко. Поширити

За його словами, на заході дехто каже про необхідність поразки Росії, однак без зайвого приниження.

При цьому, ще одним моментом він назвав наявність грошей. Мусієнко наголосив, що 25 систем Patriot — це десятки мільярдів доларів.