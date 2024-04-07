Аналітик пояснив проблему із наданням Україні додаткових ППО Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітик пояснив проблему із наданням Україні додаткових ППО Patriot

ППО Patriot
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, аналітика Олександра Мусієнка, наразі партнери України мають проблеми із наданням Києву додаткових 25 систем ППО Patriot. 

Що заважає партнерам передати Україні додаткові ППО Patriot

Мусієнко підкреслив, що по всьому світу цілком реально зібрати 25 ППО Patriot для України, оскільки на озброєнні США таких систем 88, ще близько 30 — в Японії. Вони також є у Німеччини та Нідерландів.

У Німеччині є, але канцлер німецький каже, що треба все-одно їх пошукати, наприклад у Саудівській Аравії чи в Йорданії, де вони є. Я скажу, що Німеччина могла б і надати. Тобто ці системи в світі є. Це реальна цифра. Абсолютно реальна і добре скоригована. Пам'ятаєте, дещо раніше озвучувалося 50. І я тоді казав, що так, 50 було б дуже добре, але це дещо нереалістична цифра... Можливо через років 10, треба говорити відверто. А ці 25 — це реально, — пояснює аналітик.

Він також підкреслив, що мова йде не про одну батарею на одиницю.

А це у кожній від 6 до 8 пускових установок. Ви розумієте, що це насправді велика кількість. І вона дійсно б перекрила, — зазначає Мусієнко.

Чому західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові Patriot

На його думку, однією з причин, через які західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові ППО Patriot, є збиття за допомогою цих систем літаків злочинної армії РФ.

Я думаю, що це одна з причин. Але це причина більш глобальніша. Тоді треба задавати питання: як хоче Захід нам допомогти перемогти Росію і щоб наші цілі зійшлися. Тобто, розгромом російських військ і зменшенням їхніх можливостей, — підкреслив Мусієнко.

За його словами, на заході дехто каже про необхідність поразки Росії, однак без зайвого приниження.

При цьому, ще одним моментом він назвав наявність грошей. Мусієнко наголосив, що 25 систем Patriot — це десятки мільярдів доларів.

Розумієте, ракета коштує 3 мільйони доларів. Це треба профінансувати. І за чий рахунок це все має бути? — питається аналітик.

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