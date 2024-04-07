За словами керівника Центру військово-правових досліджень, аналітика Олександра Мусієнка, наразі партнери України мають проблеми із наданням Києву додаткових 25 систем ППО Patriot.
Що заважає партнерам передати Україні додаткові ППО Patriot
Мусієнко підкреслив, що по всьому світу цілком реально зібрати 25 ППО Patriot для України, оскільки на озброєнні США таких систем 88, ще близько 30 — в Японії. Вони також є у Німеччини та Нідерландів.
Він також підкреслив, що мова йде не про одну батарею на одиницю.
Чому західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові Patriot
На його думку, однією з причин, через які західні партнери не хочуть передавати Україні додаткові ППО Patriot, є збиття за допомогою цих систем літаків злочинної армії РФ.
За його словами, на заході дехто каже про необхідність поразки Росії, однак без зайвого приниження.
При цьому, ще одним моментом він назвав наявність грошей. Мусієнко наголосив, що 25 систем Patriot — це десятки мільярдів доларів.
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