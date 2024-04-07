Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.
Как отработала ПВО
Этой ночью россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).
Силы противовоздушной обороны сбили все 17 дронов. ПВО работала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
Что еще известно о ночной атаке
После полуночи 7 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках и движениях "Шахедов" в сторону Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей. В части областей Украины объявляли воздушную тревогу.
В Харькове дрон-камикадзе россиян попал в частный дом. Там произошел пожар.
Позже местные власти сообщили, что в результате атаки в Харькове три человека пострадали. Все травмированные – пенсионеры.
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