Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Николай Олещук
дрон
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Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Как отработала ПВО

Этой ночью россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).

Силы противовоздушной обороны сбили все 17 дронов. ПВО работала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Что еще известно о ночной атаке

После полуночи 7 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках и движениях "Шахедов" в сторону Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей. В части областей Украины объявляли воздушную тревогу.

В Харькове дрон-камикадзе россиян попал в частный дом. Там произошел пожар.

Позже местные власти сообщили, что в результате атаки в Харькове три человека пострадали. Все травмированные – пенсионеры.

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