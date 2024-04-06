Во время ночной атаки России на Украину силы ПВО смогли уничтожить 28 вражеских беспилотников и 3 ракеты.
Что известно о результатах работы ПВО 6 апреля
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на 6 апреля армия РФ запустила 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
Кроме того, Россия атаковала Украину шестью ракетами разных типов:
тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области,
двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области
одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета «Калибр» и 28 ударных БпЛА «Shahed-131/136».
Атака РФ на Харьков — есть погибшие
В результате ночных ударов России по Харькову погибли 6 человек.
Кроме того, сообщается о том, что по меньшей мере еще 10 были ранены.
Люди получили травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших — легкое и среднее.
Как отмечают местные власти, повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль. Исключительно гражданские объекты.
Все службы устраняют последствия российского террора.
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