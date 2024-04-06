Во время ночной атаки России на Украину силы ПВО смогли уничтожить 28 вражеских беспилотников и 3 ракеты.

Что известно о результатах работы ПВО 6 апреля

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на 6 апреля армия РФ запустила 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

Кроме того, Россия атаковала Украину шестью ракетами разных типов:

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области,

двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета «Калибр» и 28 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас есть погибшие и раненые, соболезнования семьям. Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня. Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Атака РФ на Харьков — есть погибшие

В результате ночных ударов России по Харькову погибли 6 человек.

Кроме того, сообщается о том, что по меньшей мере еще 10 были ранены.

Люди получили травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших — легкое и среднее.

Как отмечают местные власти, повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль. Исключительно гражданские объекты.

Все службы устраняют последствия российского террора.