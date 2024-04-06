Масована атака РФ на Україну. Сили ППО збили десятки дронів і 3 ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ на Україну. Сили ППО збили десятки дронів і 3 ракети

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО
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Під час нічної атаки Росії на Україну сили ППО змогли знищити 28 ворожих безпілотників та 3 ракети.

Що відомо про результати роботи ППО 6 квітня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 6 квітня армія РФ запустила 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

Окрім того, Росія атакувала Україну шістьома ракетами різних типів:

  • трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області,

  • двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області

  • однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам.Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні. Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Атака РФ на Харків — є загиблі

Внаслідок нічних ударів Росії по Харкову загинули 6 людей.

Окрім того, повідомляється про те, що щонайменше ще 10 були поранені

Люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих — легкий та середній.

Як зазначає місцева влада, пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти.

Усі служби усувають наслідки російського терору.

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