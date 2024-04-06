Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам.Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні. Разом — до перемоги!