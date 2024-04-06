Під час нічної атаки Росії на Україну сили ППО змогли знищити 28 ворожих безпілотників та 3 ракети.
Що відомо про результати роботи ППО 6 квітня
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 6 квітня армія РФ запустила 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
Окрім того, Росія атакувала Україну шістьома ракетами різних типів:
трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області,
двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області
однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.
В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Атака РФ на Харків — є загиблі
Внаслідок нічних ударів Росії по Харкову загинули 6 людей.
Окрім того, повідомляється про те, що щонайменше ще 10 були поранені
Люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих — легкий та середній.
Як зазначає місцева влада, пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти.
Усі служби усувають наслідки російського терору.
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