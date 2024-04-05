Летела на Одессу. Силы ПВО уничтожили российскую авиаракету
Категория
Украина
Дата публикации

Летела на Одессу. Силы ПВО уничтожили российскую авиаракету

Силы обороны юга Украины
Ракета
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Силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету, запущенную с самолета тактической авиации РФ из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Воздушные силы сбили российскую ракету, летевшую на Одессу

Вечером 5 апреля российская террористическая армия запустила КАР Х-59 в Одессу. Ракету сбила украинская ПВО.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направил управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена.

По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.

Информации о пострадавших не поступало, добавили военные.

Работа ПВО 5 апреля

В Воздушных силах сообщают, что противник атаковал:

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400

  • тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область),

  • 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

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