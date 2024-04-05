Летела на Одессу. Силы ПВО уничтожили российскую авиаракету

Силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету, запущенную с самолета тактической авиации РФ из акватории Черного моря в направлении Одессы.
Воздушные силы сбили российскую ракету, летевшую на Одессу
Вечером 5 апреля российская террористическая армия запустила КАР Х-59 в Одессу. Ракету сбила украинская ПВО.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.
Информации о пострадавших не поступало, добавили военные.
Работа ПВО 5 апреля
В Воздушных силах сообщают, что противник атаковал:
двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400
тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область),
13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым).
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.
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