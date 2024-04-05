Летіла на Одесу. Сили ППО знищили російську авіаракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Летіла на Одесу. Сили ППО знищили російську авіаракету

Сили оборони півдня України
Ракета

Сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету, запущену з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Повітряні сили збили російську ракету, що летіла на Одесу

Ввечері 5 квітня російська терористична армія запустила КАР Х-59 на Одесу. Ракету збила українська ППО.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

За попередніми даними, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів у прибережній зоні.

Інформації про постраждалих не надходило, додали військові.

Робота ППО 5 квітня

У Повітряних силах повідомляють, що противник атакував:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область),

  • 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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