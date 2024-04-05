Летіла на Одесу. Сили ППО знищили російську авіаракету

Сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету, запущену з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
Повітряні сили збили російську ракету, що летіла на Одесу
Ввечері 5 квітня російська терористична армія запустила КАР Х-59 на Одесу. Ракету збила українська ППО.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
За попередніми даними, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів у прибережній зоні.
Інформації про постраждалих не надходило, додали військові.
Робота ППО 5 квітня
У Повітряних силах повідомляють, що противник атакував:
двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400
трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область),
13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
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