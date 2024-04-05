Силы ПВО ночью уничтожили 13 "шахедов" в трех областях

В ночь на 5 апреля войска РФ атаковали Украину 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136», баллистикой и зенитными ракетами.

Работа ПВО 5 апреля

В Воздушных силах сообщают, что противник атаковал:

двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400

тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область),

13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях. Поделиться

Последствия атаки

В Силах обороны юга сообщают, что первая волна атаки была направлена в Запорожье и Днепропетровщину.

В течение более чем двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников: 2 на Днепропетровщине и 7 в Запорожской области.

По словам защитников, войска РФ снова прокладывают маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов.

Обломки сбитых дронов повлекли за собой повреждение нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали.

В следующей волне враг атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. Все 4 дрона были сбиты.