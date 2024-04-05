Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" у трьох областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" у трьох областях

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 5 квітня війська РФ атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», балістикою та зенітними ракетами. 

Робота ППО 5 квітня

У Повітряних силах повідомляють, що противник атакував:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область),

  • 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Наслідки атаки

У Силах оборони півдня повідомляють, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину.

Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області.

За словами оборонців, війська РФ знов прокладають маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів.

Уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали.

В наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Усі 4 дрони були збиті.

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Категорія
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Категорія
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