Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" у трьох областях

У ніч на 5 квітня війська РФ атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», балістикою та зенітними ракетами.
Робота ППО 5 квітня
У Повітряних силах повідомляють, що противник атакував:
двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400
трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область),
13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).
Наслідки атаки
У Силах оборони півдня повідомляють, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину.
Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області.
За словами оборонців, війська РФ знов прокладають маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів.
Уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали.
В наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Усі 4 дрони були збиті.
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