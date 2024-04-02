Сили ППО знищили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Армія Росії 2 квітня вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як зазначається, 2 квітня російське військо атакувало Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 10 ударними безпілотниками Shahed.

Силам ППО вдалося збити 9 дронів.

Російські окупанти запустили ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а дрони — з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 2 квітня

Усі девʼять безпілотників оборонці неба збили в межах Дніпропетровської області. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що дрони знищували в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Камʼянському районах.

У Дніпрі через падіння уламків виникло два займання, які оперативно загасили. Там пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Люди не постраждали.

У Силах оборони півдня додали, що росіяни цілилися в енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської і Кіровоградської областей.