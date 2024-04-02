Силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
Читати українською

Армия России 2 апреля ударила по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, 2 апреля российское войско атаковало Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 ударными беспилотниками Shahed.

Силам ПВО удалось сбить 9 дронов.

Российские оккупанты запустили ракету Х-59 с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области, а дроны — из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 2 апреля

Все девять беспилотников защитники неба сбили в пределах Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что дроны уничтожали в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

В Днепре из-за падения обломков возникло два возгоравшихся возгорания. Там повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Люди не пострадали.

В Силах обороны юга добавили, что россияне целились в энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Кировоградской областей.

В последней из-за атаки поврежден энергообъект. Пожар на нем был ликвидирован. Без пострадавших. Последствия повреждения уточняются.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?