Силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Армия России 2 апреля ударила по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, 2 апреля российское войско атаковало Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 ударными беспилотниками Shahed.

Силам ПВО удалось сбить 9 дронов.

Российские оккупанты запустили ракету Х-59 с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области, а дроны — из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 2 апреля

Все девять беспилотников защитники неба сбили в пределах Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что дроны уничтожали в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

В Днепре из-за падения обломков возникло два возгоравшихся возгорания. Там повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Люди не пострадали.

В Силах обороны юга добавили, что россияне целились в энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Кировоградской областей.