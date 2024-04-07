Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ

Микола Олещук
дрон
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Росія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами в ніч на 7 квітня. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Як відпрацювала ППО

Цієї ночі росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим).

Сили протиповітряної оборони збили всі 17 дронів. ППО працювала у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Що ще відомо про нічну атаку

Після опівночі 7 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски та рухи "Шахедів" у бік Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей. У частині областей України оголошували повітряну тривогу.

У Харкові дрон-камікадзе росіян влучив у приватний будинок. Там сталася пожежа.

Пізніше місцева влада повідомила, що внаслідок атаки у Харкові троє осіб постраждали. Всі травмовані - пенсіонери.

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