Сили ППО знищили 17 "шахедів" та одну ракету Х-59 під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 17 "шахедів" та одну ракету Х-59 під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Російська армія для атаки на Україну застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну ракету.

У Повітряних силах доповіли про нічну атаку РФ на Україну

Як розповіли в ПС, авіаційну ракету Х-59 росіяни запустили із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

А "Шахеди" противник запускав із мису Чауда в Криму, районів російських Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито:

  • керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області;

  • 17 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Що відомо про атаку РФ на Україну 8 квітня

Російські окупанти вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

Пізніше, вже вранці, в Силах оборони півдня України поінформували, що в їхній операційній зоні вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській області, 2 — у Миколаївській області та ще 1 — в Кіровоградській області.

Проте було і влучання в Одеському районі. Внаслідок чого пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

У Вознесенському районі на Миколаївщині уламки збитого "Шахеда" пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлені 14 населених пунктів та ще один частково. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Ще один "Шахед" збили у Кіровоградській області. Минулося без постраждалих і руйнувань.

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