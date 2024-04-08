Силы обороны уничтожили 13 танков и 2 системы ПВО россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили 13 танков и 2 системы ПВО россиян

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки между Силами обороны и оккупантами РФ произошло 76 боевых столкновений. Российские войска потеряли около 890 человек, 13 танков, 40 артсистем и 3 РСЗО.

Удары ВСУ по оккупантам

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 1 пункта управления,

  • 5 зенитно-ракетных комплексах,

  • 1 башни связи,

  • 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Ситуация на юге и востоке Украины

На Лиманском направлении ВСУ отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 31 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск на левобережье Днепра.

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