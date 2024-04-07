По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 67 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в личном составе и военной технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 6 ракет, нанес 72 авиаудара и совершил 39 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и стратегической инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиаудару в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, враг совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетным комплексам, 1 башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.