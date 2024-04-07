ВСУ ликвидировали более 800 солдат РФ, 17 танков и 54 артсистемы

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 820 российских окупантов, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 17 танков и по 54 артсистем и ББМ врага.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 447510 (+820) человек ликвидировано;
танков — 7074 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 13551 (+54) ед;
артиллерийских систем — 11316 (+54) ед;
РСЗО — 1036 (+4) ед;
средства ПВО — 749 ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8956 (+61) ед;
крылатые ракеты — 2064 (+4) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15071 (+79) ед;
специальная техника — 1864 (+10) ед.
Ситуация на фронте
В общем, враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.
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