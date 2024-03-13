В России могли сменить главу Генштаба ВС. Что известно о Викторе Познихире

В стране-агрессорке начали распространяться слухи о возможной отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Его преемником мог стать Виктор Познихир.

Путин мог уволить Герасимова. Что об этом известно

Российские оппозиционные медиа обратили внимание на появившийся на портале нормативно-правовых актов РФ проект постановления правительства.

В документе указано, что он должен быть согласован «Врио (временно исполняющим обязанности – ред.) начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом-полковником В. Познихиром».

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Что важно понимать, раньше главой Генштаба ВС РФ был Валерий Герасимов.

Российские власти пока эту информацию никак не комментируют, как и сами Герасимов или Познихир.

Учитывая тот факт, что на портале опубликован проект документа, вряд ли речь может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был уже закончиться.

Стоит также обратить внимание на то, что последняя новость о деятельности Герасимова появилась 26 февраля: согласно данным Минобороны, он провел ряд награждений.

Кто такой Виктор Познихир и что о нем известно

До недавнего времени российский оккупант был первым заместителем начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных Сил (ВС).

Что важно понимать, он занимал этот пост последние 8 лет.

19 февраля 2024 года глава Кремля Владимир Путин присвоил ему звание генерала-полковника.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение диктатора, заявил, что это обычный процесс продвижения по службе.

Нет, это обычные процессы, ротационные процессы и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом, это совершенно нормально. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Стоит отметить, что Виктор Познихир почти не появлялся в российском информационном поле за последние два года полномасштабной войны РФ против Украины.