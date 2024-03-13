У Росії міг змінитися глава Генштабу ЗС. Що відомо про Віктора Позніхіра

У країні-агресорці почали ширитися чутки про можливу відставку глави Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Його наступником міг стати Віктор Позніхір.

Путін міг звільнити Герасимова. Що про це відомо

Російські опозиційні медіа звернули увагу на проєкт постанови уряду, що з’явився на порталі нормативно-правових актів РФ.

У документі вказано, що він повинен бути узгоджений «ТВО (тимчасово виконуючим обов'язки — ред.) начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генералом-полковником В. Позніхіром».

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Що важливо розуміти, раніше головою Генштабу ЗС РФ був Валерій Герасимов.

Російська влада поки цю інформацію жодним чином не коментує, як і самі Герасимов чи Позніхір.

Враховуючи той факт, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: до моменту погодження постанови відпустка мала б уже закінчитися.

Варто також звернути увагу на те, що остання новина про діяльність Герасимова з'явилася 26 лютого: згідно з даними Міноборони, він провів низку нагороджень.

Хто такий Віктор Позніхір та що про нього відомо

Донедавна російський окупант був першим заступником начальника Головного оперативного управління (ГЗУ) Генштабу Збройних сил (ЗС).

Що важливо розуміти, він займав цю посаду останні 8 років.

19 лютого 2024 очільник Кремля Володимир Путін присвоїв йому звання генерала-полковника.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи це рішення диктатора, заявив, що це звичайний процес просування по службі.

Ні, це звичайні процеси, ротаційні процеси і процеси просування по службі, вони йдуть своїм ходом, це абсолютно нормально. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Варто зазначити, що Віктор Позніхір майже не з’являвся в російському інформаційному полі протягом останніх двох років повномасштабної війни РФ проти України.