Агенты РФ готовили ракетные удары по киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ — СБУ

В Киеве и Одессе задержаны двое мужчин, подозреваемые в подготовке ударов по воинским частям Сил обороны, объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах.
Что известно о задержанных российских агентах
По данным следствия, в зоне особого внимания были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также киевская телебашня и столичная ТЭЦ.
Мужчин завербовала российская ФСБ — они действовали отдельно друг от друга и получали деньги от России.
По версии следствия сначала подозреваемые пытались выявить места базирования украинских войск, а затем передать их координаты оккупантам для корректировки воздушных атак. Для сбора разведданных один из подозреваемых устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.
Другого мужчину подозревают в сборе данных о техническом состоянии киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. СБУ утверждает, что он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.
По версии СБУ, российские войска хотели использовать эту информацию для ракетных ударов по местной ТЭЦ и телебашне.
Какое наказание грозит задержанным агентам
Сотрудники СБУ приняли меры для обеспечения мест базирования Сил обороны и усилили защиту критической инфраструктуры. Подозреваемых мужчин задержали с поличным, когда они шпионили для русских войск.
Во время обысков в помещении задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ и банковские карточки, на которые поступали российские средства.
Им сообщили о подозрении в государственной измене — мужчинам грозит пожизненное заключение.
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