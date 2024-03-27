Агенты РФ готовили ракетные удары по киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ — СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Агенты РФ готовили ракетные удары по киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ — СБУ

СБУ
сбу
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В Киеве и Одессе задержаны двое мужчин, подозреваемые в подготовке ударов по воинским частям Сил обороны, объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах.

Что известно о задержанных российских агентах

По данным следствия, в зоне особого внимания были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также киевская телебашня и столичная ТЭЦ.

Мужчин завербовала российская ФСБ — они действовали отдельно друг от друга и получали деньги от России.

По версии следствия сначала подозреваемые пытались выявить места базирования украинских войск, а затем передать их координаты оккупантам для корректировки воздушных атак. Для сбора разведданных один из подозреваемых устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Другого мужчину подозревают в сборе данных о техническом состоянии киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. СБУ утверждает, что он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

По версии СБУ, российские войска хотели использовать эту информацию для ракетных ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Какое наказание грозит задержанным агентам

Сотрудники СБУ приняли меры для обеспечения мест базирования Сил обороны и усилили защиту критической инфраструктуры. Подозреваемых мужчин задержали с поличным, когда они шпионили для русских войск.

По данным следствия, один из подозреваемых — инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой — 24-летний киевлянин. В конце января 2024 года их дистанционно завербовал кадровый агент ФСБ, его уже установили, — сообщает СБУ.

Во время обысков в помещении задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ и банковские карточки, на которые поступали российские средства.

Им сообщили о подозрении в государственной измене — мужчинам грозит пожизненное заключение.

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