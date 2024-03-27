Агенти РФ готували ракетні удари по київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ — СБУ

У Києві й Одесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють в підготовці ударів по військових частинах Сил оборони, обʼєктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.

Що відомо про затриманих російських агентів

За даними слідства, в зоні особливої уваги були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також київська телевежа і столична ТЕЦ.

Чоловіків завербувала російська ФСБ — вони діяли окремо один від одного й отримували від Росії гроші.

За версією слідства, спочатку підозрювані намагались виявити місця базування українських військ, а потім передати їхні координати окупантам для корегування повітряних атак. Для збору розвідданих один з підозрюваних влаштувався експедитором в одеську компанію, що постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Іншого чоловіка підозрюють у зборі даних про технічний стан київської телевежі після її обстрілу в березні 2022 року. СБУ стверджує, що він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

За версією СБУ, російські війська хотіли використати цю інформацію для ракетних ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Яке покарання загрожує затриманим агентам

Співробітники СБУ вжили заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилили захист критичної інфраструктури. Підозрюваних чоловіків затримали на гарячому, коли вони шпигували для російських військ.

За даними слідства, один з підозрюваних — інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший — 24-річний киянин. Наприкінці січня 2024 року їх дистанційно завербував кадровий агент ФСБ, його особу вже встановили, — повідомляє СБУ. Поширити

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучили мобільні телефони з доказами листування з ФСБ і банківські картки, на які надходили російські кошти.