Готували удари по Україні й ховали рештки окупантів. СБУ затримала батька й сина

Служба безпеки України затримала батька й сина, які готували ракетні удари РФ по Київській області.

Чим займалися агенти РФ на Київщині

За даними СБУ, завербовані агенти ФСБ «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також вони передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів росіяни планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

СБУ повідомляє, що ці агенти ФСБ також виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки російських окупантів, які загинули під час боїв за Київ.

Фото: СБУ

Затримані збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Що відомо про затриманих

Розслідування встановило, що затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який «звернув увагу» на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.

На початку роботи на ФСБ син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат».

За виконані завдання зрадники отримували грошову «винагороду» на власні банківські картки.

Правоохоронці під час обшуків виявили мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.