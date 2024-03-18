Готовили удары по Украине и хоронили останки оккупантов. СБУ задержала отца и сына

Служба безопасности Украины задержала отца и сына, готовивших ракетные удары РФ по Киевской области.

Чем занимались агенты РФ в Киевской области

По данным СБУ, завербованные агенты ФСБ "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Также они передавали ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

По наведению фигурантов россияне планировали совершить прицельные ракетные удары по украинским объектам.

СБУ сообщает, что эти агенты ФСБ также выполняли специфическую задачу российской спецслужбы — искали останки российских окупантов, погибших во время боев за Киев.

Фото: СБУ

Задержанные собирали фрагменты тел окупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

После этого они направляли в ФСБ "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Что известно о задержанных

Расследование установило, что задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов.

После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который обратил внимание на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе.

В начале работы на ФСБ сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

За выполненные задачи предатели получали денежное вознаграждение на собственные банковские карты.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.