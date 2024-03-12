СБУ обезвредила масштабную сеть агентов ФСБ. Преступники действовали под прикрытием УПЦ МП
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ обезвредила масштабную сеть агентов ФСБ. Преступники действовали под прикрытием УПЦ МП

СБУ
СБУ
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Служба безопасности нейтрализовала в Киеве преступную организацию, проводившую информационные диверсии по заказу ФСБ. Злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

Агенты ФСБ в Украине действовали "под крылом" церкви Московского патриархата

В результате комплексных мероприятий СБУ разоблачила более 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них один из руководителей столичного храма УПЦ (МП), который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

В настоящее время это одна из крупнейших сетей ФСБ, действовавшая в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ России, которые сразу подхватывали «нужный» контент.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины.

Для этого фигурант лично инструктировал исполнителей — других участников преступной организации, которые действовали под видом политэкспертов и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты.

Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ (МП).

Сразу после обнародования «заказных» материалов их мгновенно «подхватывали» центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков по Украине.

Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.

Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

  • ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

  • ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

  • чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Пока решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Предатель планировал отравить командный состав ВСУ

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

В СБУ рассказали, что злоумышленником оказался военнослужащий украинской армии.

Он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Сотрудники СБУ разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и задержали его на этапе подготовки к осуществлению диверсии.

В ходе расследования Служба безопасности также установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу — разведывал ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

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