СБУ знешкодила масштабну мережу агентів ФСБ. Злочинці діяли під прикриттям УПЦ МП

Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.
Агенти ФСБ в Україні діяли “під крилом” церкви Московського патріархату
У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
Про це повідомила СБУ у Facebook.
Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також — постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.
Для цього фігурант особисто інструктував «виконавців» — інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.
Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).
Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.
Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.
Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);
чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.
Зрадник планував отруїти командний склад ЗСУ
СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.
У СБУ розповіли, що зловмисником виявився військовослужбовець української армії.
Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.
Співробітники СБУ викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і затримали його на етапі підготовки до здійснення диверсії.
Під час розслідування Служба безпеки також встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.
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