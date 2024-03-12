СБУ знешкодила масштабну мережу агентів ФСБ. Злочинці діяли під прикриттям УПЦ МП

Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Агенти ФСБ в Україні діяли “під крилом” церкви Московського патріархату

У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Про це повідомила СБУ у Facebook.

Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також — постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Поширити

Для цього фігурант особисто інструктував «виконавців» — інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).

Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Зрадник планував отруїти командний склад ЗСУ

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

У СБУ розповіли, що зловмисником виявився військовослужбовець української армії.

Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і затримали його на етапі підготовки до здійснення диверсії.

Під час розслідування Служба безпеки також встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.