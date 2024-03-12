СБУ знешкодила масштабну мережу агентів ФСБ. Злочинці діяли під прикриттям УПЦ МП
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ знешкодила масштабну мережу агентів ФСБ. Злочинці діяли під прикриттям УПЦ МП

СБУ
СБУ

Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Агенти ФСБ в Україні діяли “під крилом” церкви Московського патріархату

У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Про це повідомила СБУ у Facebook.

Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також — постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.

Для цього фігурант особисто інструктував «виконавців» — інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).

Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

  • ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

  • ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

  • чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Зрадник планував отруїти командний склад ЗСУ

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

У СБУ розповіли, що зловмисником виявився військовослужбовець української армії.

Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і затримали його на етапі підготовки до здійснення диверсії.

Під час розслідування Служба безпеки також встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

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