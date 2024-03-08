Суддя з Луганщини збирав для ФСБ дані про колег та військовополонених

Державне бюро розслідувань оголосило підозру судді з Луганської області, який працював на ворога.

Український суддя працював на ФСБ

Державне бюро розслідувань викрило суддю, який на замовлення ФСБ Росії збирав дані про своїх колег та полонених українських військових. Справи ще трьох зрадників передали до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Цього тижня за матеріалами розслідувань Бюро суди ухвалили два вироки щодо державних зрадників, на розгляд суду передані обвинувачення щодо шести осіб, у тому числі трьох суддів.

Так, працівники ДБР викрили та повідомили про підозру судді, який на замовлення ФСБ Росії збирав та передавав конфіденційну інформацію про своїх колег та військовослужбовців ЗСУ.

Суддя Брянківського районного суду Луганської області отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані.

Особливу увагу чоловік приділяв суддям з проукраїнською позицією. Також він вивідував дані про українських військових та їхніх рідних, які знаходилися в російському полоні. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених.

Інші справи щодо суддів-зрадників

За матеріалами ДБР судитимуть іншого колишнього суддю Калінінського районного суду Горлівки, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на тимчасово окупованій території.

Обвинувачення щодо неї направлено до суду за статтею державної зради та колабораціонізму (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також ДБР завершило досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Гагарінського та Ленінського районних судів міста Севастополя, які після окупації півострова здійснювали правосуддя за законами РФ.

У Львівській області затримано подружжя російських агентів

СБУ повідомляє, що серед головних цілей росіян були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину регіону.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя. Поширити

Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Він потрапив у поле зору росіян через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Співробітники ФСБ встановили з ним контакт та чоловіка дистанційно завербували.

В анонімному чаті ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання. До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі».