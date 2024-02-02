Помічник депутата Бундестагу співпрацював з ФСБ для зриву допомоги Україні

Помічник депутата Ойгена Шмідта ( партія"Альтернатива для Німеччини") у Бундестазі міг бути пов'язаний із російськими спецслужбами.

Агент ФСБ працював у Бундестазі

Розслідування Der Spiegel і The Insider показало, що помічник депутата Володимир Сергієнко підтримував контакт із офіцером ФСБ.

Раніше вже повідомлялося, що низка депутатів правої партії «Альтернатива для Німеччини» (друга за популярністю німецька партія) активно взаємодіяла з Кремлем через російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка, який багато років живе в Німеччині і навіть одержав німецьке громадянство.

Тепер журналістам вдалося підтвердити, що Сергієнко був не просто російським пропагандистом, а агентом, завербованим П'ятою службою ФСБ.

Минулого літа Der Spiegel опублікував статтю про зв'язки Сергієнка з певною особою у Москві, з якою він нібито обговорював затримку постачання Україні німецьких танків.

Журналісти The Insider припускають, що цією особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов – співробітник Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Росії.

Зазначається, що за Сергієнком вже довгий час спостерігають західні спецслужби. Він часто бував у Москві, брав участь у ток-шоу на російському телебаченні.

Розслідування діяльності Сергієнка

До 2022 року у нього був лише український паспорт, у листопаді 2022 року він отримав німецький паспорт, а у квітні 2023 року німецькі митники виявили у нього 9 000 євро та російський паспорт при поверненні з Росії.

Сергієнко заперечує, що має зв'язок із російською розвідкою і називає їх вигадкою.

Бундестаг вже перевіряє роботу Сергієнка, тимчасово заблокувавши його посвідчення. Прокуратура Берліна також зацікавилася ним, оскільки той приховував, що має російський паспорт.

У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти низки росіян — серед них був і Володимир Сергієнко.