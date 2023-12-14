Представник розвідки Німеччини продав ФСБ секретну інформацію про Україну — BILD

У Німеччині триває судовий процес над полковником розвідки, який за гроші продав ФСБ секретні дані про Україну.

Що відомо про німецького розвідника та його стосунки із ФСБ

Зазначається, що мова йде про 52-річного полковника німецької армії Карстена Л, який керував відділом безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Військового звинувачують у державній зраді та розголошенні державних таємниць представникам російських спецслужб.

Разом з ним судять торговця алмазами та екс-рядового бундесверу Артура Е. Процес триватиме як мінімум до літа.

За цей час планується провести 51 засідання. До справи залучено 40 томів документів.

За інформацією видання, фігуранти справи продали за гроші представникам російського ФСБ секретну інформацію стосовно розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Зокрема, за видачу секретної інформації зловмисники отримали 800 тис євро.

Що відомо про викриття зрадників

У BND це вважають одним із найсерйозніших випадків держзради в історії ФРН, ступінь збитків не піддається виміру.

Карстена Л. заарештували у Берліні 21 грудня 2022 року. За зрадником у BND полювали тиждень, вирішальна інформація надійшла від спецслужб дружньої держави.

Як пише Spiegel, спочатку Карстен Л. отримав доступ до закритого чату найманців ПВК "Вагнер", зробив скріншоти та передав їх ФСБ. Потім він також зробив 73 сторінки скріншотів внутрішніх чатів BND. Артур Е. відвіз їх до Москви і отримав за це гроші.

Карстен Л. відмовляється давати свідчення. За інформацією BILD, він продовжує отримувати від держави зарплату 7 тис 613 євро на місяць.

Колеги вважають, що на зраду його підштовхнула незгода з міграційною та економічною політикою влади Німеччини.