Представитель разведки Германии продал ФСБ секретную информацию об Украине — BILD
Категория
Мир
Дата публикации

Представитель разведки Германии продал ФСБ секретную информацию об Украине — BILD

Полиция Германии
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В Германии идет судебный процесс над полковником разведки, который за деньги продал ФСБ секретные данные об Украине.

Что известно о немецком разведчике и его отношениях с ФСБ

Отмечается, что речь идет о 52-летнем полковнике немецкой армии Карстене Л, руководившем отделом безопасности Федеральной разведывательной службы Германии.

Военный обвиняется в государственной измене и разглашении государственных тайн представителям российских спецслужб.

Вместе с ним судят торговца алмазами и экс-рядового бундесвера Артура Э. Процесс продлится как минимум до лета.

За это время планируется провести 51 заседание. К делу привлечены 40 томов документов.

По информации издания, фигуранты дела продали за деньги представителям российского ФСБ секретную информацию по поводу развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

В частности, за выдачу секретной информации злоумышленники получили 800 тысяч евро.

Что известно о разоблачении предателей

В BND это считают одним из самых серьезных случаев госизмены в истории ФРГ, степень ущерба не поддается измерению.

Карстен Л. был арестован в Берлине 21 декабря 2022 года. За предателем в BND охотилась неделя, решающая информация поступила от спецслужб дружественного государства.

Как пишет Spiegel, первоначально Карстен Л. получил доступ к закрытому чату наемников ППК "Вагнер", сделал скриншоты и передал их ФСБ. Затем он также совершил 73 страницы скриншотов внутренних чатов BND. Артур Э. увез их в Москву и получил за это деньги.

Карстен Л. отказывается давать показания. По информации BILD, он продолжает получать от государства зарплату 7 тыс. 613 евро в месяц.

Коллеги считают, что на измену его подтолкнуло несогласие с миграционной и экономической политикой властей Германии.

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