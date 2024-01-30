Європарламент почав розслідувати зв'язки латвійської депутатки з ФСБ

В Європарламенті почали розслідування проти євродепутатки від Латвії Тетяни Жданок. Раніше розслідування журналістів показало, що вона має ймовірні зв'язки з російськими спецслужбами.
Розслідування у Європарламенті
Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що «дуже серйозно ставиться» до звинувачень на адресу латвійської депутатки.
Мецола передає цю справу в Консультативний комітет з кодексу поведінки. Також це питання обговорять 31 січня на конференції голів .
Пресcлужба Європарламенту відмовилася коментувати звинувачення проти Жданок на звернення DW.
Проте там заявили, що звинувачення Жданко у співробітництві з ФСБ, «деякий час тому» повідомляли в Латвії.
Порушення кодексу поведінки може спричинити накладення санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні.
При цьому, рішення про зняття євродепутата з посади приймається компетентними органами в його країні.
Зв’язки Тетяни Жданок з ФСБ
У розслідуванні групи Bellingcat та видання The Insider йдеться, що Жданок протягом 20 років повідомляла про свою діяльність агентам ФСБ.
Про це стало відомо з її зламаного листування, справжність якого підтверджує The Insider. У 2005 році вона вже листувалася зі своїм куратором — співробітником пітерського ФСБ Дмитром Гладеєм.
У листах вона в основному розповідала про свою діяльність у Європі, повʼязану з критикою влади країн Балтії.
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