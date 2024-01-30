Європарламент почав розслідувати зв'язки латвійської депутатки з ФСБ
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Європарламент почав розслідувати зв'язки латвійської депутатки з ФСБ

Тетяна Жданок
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Джерело:  DW

В Європарламенті почали розслідування проти євродепутатки від Латвії Тетяни Жданок. Раніше розслідування журналістів показало, що вона має ймовірні зв'язки з російськими спецслужбами.

Розслідування у Європарламенті

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що «дуже серйозно ставиться» до звинувачень на адресу латвійської депутатки.

Мецола передає цю справу в Консультативний комітет з кодексу поведінки. Також це питання обговорять 31 січня на конференції голів .

Пресcлужба Європарламенту відмовилася коментувати звинувачення проти Жданок на звернення DW.

Проте там заявили, що звинувачення Жданко у співробітництві з ФСБ, «деякий час тому» повідомляли в Латвії.

Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підпорядковуються одним і тим же правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики. Як і всі члени Європарламенту, депутат відповідає перед виборцями, — додали в пресслужбі.

Порушення кодексу поведінки може спричинити накладення санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні.

При цьому, рішення про зняття євродепутата з посади приймається компетентними органами в його країні.

Зв’язки Тетяни Жданок з ФСБ

У розслідуванні групи Bellingcat та видання The Insider йдеться, що Жданок протягом 20 років повідомляла про свою діяльність агентам ФСБ.

Про це стало відомо з її зламаного листування, справжність якого підтверджує The Insider. У 2005 році вона вже листувалася зі своїм куратором — співробітником пітерського ФСБ Дмитром Гладеєм.

У листах вона в основному розповідала про свою діяльність у Європі, повʼязану з критикою влади країн Балтії.

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Тетяна Жданок

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