Европарламент начал расследовать связи латвийской депутатки с ФСБ

В Европарламенте начали расследование против евродепутатки от Латвии Татьяны Жданок. Ранее расследование журналистов показало, что у нее есть вероятные связи с российскими спецслужбами.
Расследование в Европарламенте
Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что «очень серьезно относится» к обвинениям в адрес латвийской депутатки.
Мецола передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Также этот вопрос обсудят 31 января на конференции голов .
Прессслужба Европарламента отказалась комментировать обвинения против Жданок на обращение DW.
Однако там заявили, что обвинения Жданко в сотрудничестве с ФСБ, «некоторое время назад» сообщали в Латвии.
Нарушение кодекса поведения может повлечь за собой наложение санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании.
При этом решение о смещении евродепутата с должности принимается компетентными органами в его стране.
Связи Татьяны Жданок из ФСБ
В расследовании группы Bellingcat и The Insider говорится, что Жданок в течение 20 лет сообщала о своей деятельности агентам ФСБ.
Об этом стало известно из ее сломанной переписки, подлинность которой подтверждает The Insider. В 2005 году она уже переписывалась со своим куратором – сотрудником питерского ФСБ Дмитрием Гладеем.
В письмах она в основном рассказывала о своей деятельности в Европе, связанной с критикой властей стран Балтии.
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