Европарламент начал расследовать связи латвийской депутатки с ФСБ

В Европарламенте начали расследование против евродепутатки от Латвии Татьяны Жданок. Ранее расследование журналистов показало, что у нее есть вероятные связи с российскими спецслужбами.

Расследование в Европарламенте

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что «очень серьезно относится» к обвинениям в адрес латвийской депутатки.

Мецола передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Также этот вопрос обсудят 31 января на конференции голов .

Прессслужба Европарламента отказалась комментировать обвинения против Жданок на обращение DW.

Однако там заявили, что обвинения Жданко в сотрудничестве с ФСБ, «некоторое время назад» сообщали в Латвии.

Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента) относительно независимости мандата и этики. Как и все члены Европарламента, депутат отвечает перед избирателями, добавили в пресс-службе. Поделиться

Нарушение кодекса поведения может повлечь за собой наложение санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании.

При этом решение о смещении евродепутата с должности принимается компетентными органами в его стране.

Связи Татьяны Жданок из ФСБ

В расследовании группы Bellingcat и The Insider говорится, что Жданок в течение 20 лет сообщала о своей деятельности агентам ФСБ.

Об этом стало известно из ее сломанной переписки, подлинность которой подтверждает The Insider. В 2005 году она уже переписывалась со своим куратором – сотрудником питерского ФСБ Дмитрием Гладеем.

В письмах она в основном рассказывала о своей деятельности в Европе, связанной с критикой властей стран Балтии.