Помощник депутата Бундестага сотрудничал с ФСБ для срыва помощи Украине

Помощник депутата Ойгена Шмидта (партия "Альтернатива для Германии") в Бундестаге мог быть связан с российскими спецслужбами.

Агент ФСБ работал в Бундестаге

Расследование Der Spiegel и The Insider показало, что помощник депутата Владимир Сергиенко поддерживал контакт с офицером ФСБ.

Ранее уже сообщалось, что ряд депутатов правой партии «Альтернатива для Германии» (вторая по популярности немецкая партия) активно взаимодействовал с Кремлем через российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко, много лет живущего в Германии и даже получившего немецкое гражданство.

Теперь журналистам удалось подтвердить, что Сергиенко был не просто российским пропагандистом, а агентом, завербованным Пятой службой ФСБ.

Прошлым летом Der Spiegel опубликовал статью о связях Сергиенко с определенным лицом в Москве, с которой он якобы обсуждал задержку поставок Украине немецких танков.

Журналисты The Insider предполагают, что этим лицом являлся полковник ФСБ Илья Вечтомов — сотрудник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ России.

Отмечается, что за Сергеенко уже долгое время наблюдают западные спецслужбы. Он часто бывал в Москве, участвовал в ток-шоу по российскому телевидению.

Расследование деятельности Сергеенко

До 2022 г. у него был только украинский паспорт, в ноябре 2022 г. он получил немецкий паспорт, а в апреле 2023 г. немецкие таможенники обнаружили у него 9 000 евро и российский паспорт при возвращении из России.

Сергиенко отрицает, что имеет связь с российской разведкой и называет их выдумкой.

Бундестаг уже проверяет работу Сергиенко, временно заблокировав его удостоверение. Прокуратура Берлина также заинтересовалась им, поскольку тот скрывал, что у него есть российский паспорт.

В январе 2023 года Украина ввела санкции против ряда россиян, среди них был и Владимир Сергиенко.