Подружжя агентів ФСБ готувало удар по енергетичній системі Львова

Правоохоронці ліквідували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини.

У Львівській області затримано подружжя російських агентів

СБУ повідомляє, що серед головних цілей росіян були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину регіону.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя.

Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Він потрапив у поле зору росіян через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Співробітники ФСБ встановили з ним контакт та чоловіка дистанційно завербували.

В анонімному чаті ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання. До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі».

На його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Росіяни обіцяли подружжю “винагороду“, а у разі отримання розвідінформації планували використати її для наведення ракетних ударів.

Що загрожує подружжю агентів ФСБ

Правоохоронці провели обшук в камері російського агента, де вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).