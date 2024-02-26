Пара агентов ФСБ готовили удар по энергетической системе Львова

Во Львовской области задержан пара российских агентов

СБУ сообщает, что среди главных целей россиян были электростанции, снабжающие светом большую часть региона.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла местных супругов.

Основным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Он попал в поле зрения россиян из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сотрудники ФСБ установили с ним контакт и мужчину дистанционно завербовали.

В анонимном чате заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению. К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

По его просьбе женщина должна была найти нужные энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Россияне обещали супругам "вознаграждение", а в случае получения развединформации планировали использовать ее для наведения ракетных ударов.

Что угрожает супругам агентов ФСБ

Стражи порядка провели обыск в камере российского агента, где изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).